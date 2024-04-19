AI Explorer сначала будет доступен только на новых компьютерах с процессорами Arm, поскольку в системных требованиях в качестве базового указывается новый процессор Qualcomm Snapdragon X Elite.

Microsoft готовится к релизу следующей версии Windows 11, получившей название 24H2 (вместо Windows 12). Большое обновление будет приурочено к выпуску так называемых "ПК с искусственным интеллектом" (AI-PC). В новой версии Windows появятся функции, основанные на искусственном интеллекте, включая AI Explorer (ИИ-Проводник), который позволит осуществлять поиск файлов на компьютере с помощью новой технологии. Согласно новому отчету, новая функция будет поддерживаться только на Arm-процессорах, а ее официальный анонс состоится 20 мая. Если это действительно произойдет, то это станет серьезным ударом для AMD и Intel.

реклама

В настоящее время Microsoft активно тестирует новые функции Windows 11 24H2, и некоторые пользователи уже успели ознакомиться с ней. Один из тестеров опубликовал системные требования для AI Explorer в соцсети X, из которых следует, что для использования новой функции с момента запуска потребуется Arm-процессор. Вероятнее всего, речь идет о грядущем процессоре Qualcomm Snapdragon X Elite, который появится позже в этом году. По данным Windows Central, процессоры Intel и AMD не поддерживаются, возможно, из-за того, что блок обработки нейронных сетей (NPU) в Snapdragon значительно мощнее, чем у его конкурентов.

На сайте утверждается, что NPU, встроенный в процессоры Intel Meteor Lake, имеет производительность около 10 TOPS (триллионов операций в секунду), у AMD – около 16 TOPS, в то время как Qualcomm заявляет о 45 TOPS для своего NPU. Ранее Qualcomm предоставляла нам схожие цифры, утверждая, что NPU Snapdragon как минимум в 3 раза мощнее, чем у соперников. Intel ранее заявила, что для того чтобы компьютер мог считаться «ПК с искусственным интеллектом», требуется 40 TOPS в сумме от центрального процессора, графическому процессору и NPU, тогда как Qualcomm утверждает, что их NPU обеспечивает такую производительность в одиночку.

Системные требования были обнаружены в RTM-версии Windows 11, или «готовой к выпуску», то есть она практически готова к финальному релизу. Тем не менее, до релиза новой версии Windows 11 для широкой публики требования могут быть изменены. Если же этого не произойдет, это станет неприятным сюрпризом для AMD и Intel, которые последнее время активно рекламируют возможности искусственного интеллекта в своем оборудовании. Обе компании претендуют на лидерство в этой области, однако выход Qualcomm на рынок ПК явно нарушил их планы.





Больше подробностей мы узнаем 20 мая, когда Microsoft, как ожидается, представит обновлённые компьютеры Surface с процессорами Arm от Qualcomm. Позднее в этом году мы также рассчитываем увидеть ноутбуки на базе Snapdragon X Elite под управлением Windows.