Новый процессор Snapdragon X Elite от Qualcomm уже совсем скоро начнет работать в ноутбуках. По словам Microsoft, новая платформа будет быстрее, чем M3 MacBook Air.

Ноутбуки с процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite должны поступить в продажу в ближайшие месяцы. Поэтому по мере приближения даты запуска мы продолжаем получать информацию как о результатах бенчмарков, так и об особенностях платформы. На этот раз The Verge раздобыл очередную интересную информацию о X Elite.

Как известно, Snapdragon X Elite будет выпускаться в нескольких версиях, включая базовую и Plus. Последняя информация гласит, что Microsoft работает над новой демонстрацией, которая покажет производительность Snapdragon X Elite. По данным The Verge, в этой демонстрации будут оцениваться "возможности процессоров, такие как задачи ЦП, ускорение ИИ и даже эмуляция приложений".

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Американский гигант также считает, что Windows-ноутбуки на базе Snapdragon X Elite будут предлагать "более быструю эмуляцию приложений", чем Rosetta 2 от Apple.

Напомним, что Snapdragon X Elite, представленный в октябре, имеет архитектуру на базе Arm, как и процессоры Apple серии M. Во время презентации Qualcomm заявила, что по результатам Geekbench 6 процессор показал на 21 % более высокую многоядерную производительность, чем M3. Это подтверждается и в последних бенчмарках.

Однако, интересно то, что мы видим, что Snapdragon X Elite сравнивается с более низким уровнем M3, а не с чипами M3 Pro и M3 Max. Как мы знаем, чипы M3 используются в MacBook Air и не имеют вентиляторного охлаждения. А вот, Snapdragon X Elite, скорее всего, потребует большего энергопотребления и активной системы охлаждения.

В любом случае, сравнивать эти две платформы пока рано. Ведь результаты производительности не смогли выйти за рамки утечек. Однако напомним, что ответы на вопросы появятся уже совсем скоро. Microsoft планирует анонсировать ноутбуки с поддержкой Snapdragon X Elite, включая Surface Pro 10 и Surface Laptop 6, 20 мая.