Galaxy Ring будут предлагаться в девяти размерах

Информации относительно первого умного кольца Samsung Galaxy Link появлялась уже немало. До его анонса остаётся ещё несколько месяцев, в течение которых могут быть представлены дополнительные данные. Пока издание GalaxyClub рассказало о модельных номерах этого устройства.

Samsung выпустит кольца девяти размеров и трёх цветовых вариантов. Это будут модели SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 и SM-Q509. Как видим, указано лишь восемь наименований, девятое отсутствует.

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Самая маленькая модель может быть под номером SM-Q500 и весить 2,3 г, а самая большая SM-Q509 будет весить 2,9 г.

В прошлом месяце появлялась информация, согласно которой Samsung собирается поначалу выпустить 400 тысяч экземпляров колец. Как видим, Samsung считает, что спрос на кольца будет высокий. Производство должно стартовать в мае. Анонс ожидается на мероприятии Unpacked во второй половине лета. Обещана продолжительность работы в 9 дней и совместимость с устройствами на Android, но не Apple.