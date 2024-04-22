Новое компактное предложение Minisforum выдаёт мощность до 70 Вт

В прошлом году компания Minisforum представила линейки мини-компьютеров UM790 XTX и UM780 XTX на основе процессоров Ryzen 9 7940HS и Ryzen 7 7840HS соответственно. Первый из них в продажу до сих пор не поступил. Их восьмиядерные процессоры способны выдавать тактовую частоту 5,2 ГГц и 5,1 ГГц.

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Теперь модель UM790 XTX доступна китайским покупателям. Этот компьютер обладает TDP до 70 Вт, что на 25 Вт превосходит TDP процессоров этой серии по умолчанию. Желающие смогут вручную активировать режим производительности с мощностью 70 Вт. Также используется встроенная графика Radeon 700M.

UM790 XTX предлагается в Китае по цене около $455, при этом здесь не будет оперативной памяти и хранилища. Младшая модель стоит около $400. Также желающие могут приобрести системы с памятью DDR5-5600 и SSD. Доступны конфигурации 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ соответственно.