Гибрид ноутбука и планшета Minisforum V3 с процессором Ryzen 7 8840U и дисплеем 2560 x 1600p представлен по всему миру.

Minisforum V3 — это новейшее дополнение к линейке гибридных устройств компании, которое сочетает в себе функциональность планшета и ноутбука. Это универсальное устройство предлагает пользователям гибкое и мощное решение для работы, учёбы и развлечений.

V3 изготовлен из прочного и лёгкого литого магниевого сплава, что обеспечивает его долговечность и портативность. Его вес всего 946 г без клавиатуры, это позволяет использовать устройство в дороге.

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14-дюймовый съёмный мультисенсорный дисплей V3 обеспечивает потрясающее визуальное восприятие с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Пиковая яркость 500 нит гарантирует чёткое и яркое изображение даже при ярком освещении.

Под капотом V3 скрывается мощный процессор AMD Ryzen 7 8840U, дополненный графикой Radeon 780M. До 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ обеспечивают быструю и отзывчивую работу. Эффективная система охлаждения с двумя вентиляторами и четырьмя медными трубками гарантирует, что устройство остаётся прохладным даже при высокой нагрузке.

V3 предлагает гибкость использования как планшета, так и ноутбука. Его съёмный дисплей позволяет пользователям легко переключаться между режимами, адаптируясь к различным задачам.

V3 оснащён широким набором портов для подключения различных периферийных устройств и внешних дисплеев. Он включает в себя два порта USB4, порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort-In/VLink и слот для SD-карты.

V3 оснащён четырьмя динамиками, обеспечивающими захватывающий звук. Он также поддерживает стилус, что делает его идеальным для рисования, заметок и аннотаций.

Для обеспечения безопасности V3 оснащён сканером отпечатков пальцев, а для удобства — гироскопом.

Minisforum предлагает V3 с различными аксессуарами, такими как клавиатура, стилус, защитная плёнка для экрана и чехол для ноутбука. Кроме того, компания предлагает специальную акцию раннего бронирования, которая включает в себя эти аксессуары по сниженной цене.

Minisforum V3 — это универсальное гибридное устройство, которое предлагает пользователям лучшее из обоих миров: портативность планшета и производительность ноутбука. Его мощные характеристики, высококачественный дисплей и гибкость делают его идеальным выбором для тех, кто ищет универсальное устройство для работы, учёбы и развлечений.