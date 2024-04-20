Компания Huawei продолжит насыщать рынок умными часами

На уходящей неделе компания Huawei анонсировала смартфоны новой для себя серии Pura. Теперь на очереди новые умные часы, которые должны получить название Watch Fit 3. Похоже, что внешний вид этих часов будет весьма напоминать Apple Watch.

реклама

Дизайн умных часов разный у разных производителей, в первую очередь на платформе Wear OS. Многие предпочитают классический внешний вид круглых часов, но больше всего продаются часы Apple Watch с прямоугольным экраном. Такими должны быть и новые часы Huawei.

В Твиттере изображение новых часов опубликовал инсайдер Роланд Квандт. Вокруг прямоугольного экрана здесь довольно узкие рамки, углы скруглённые, справа находятся две кнопки, одна из них вращается.

Всё это напоминает Apple Watch, но не в плане программных возможностей. Данная линейка часов больше нацелена на фитнес, нежели на полноценную операционную систему. Здесь применяется урезанная версия HarmonyOS. Она поддерживает некоторые приложения, отслеживает физическую активность и сон, передаёт уведомления и звонки со смартфона. Продолжительность работы может достигать 10 дней.

Когда начнутся продажи этих часов, пока неизвестно.