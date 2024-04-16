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dima0782
Huawei подтвердила запуск нового умного автомобиля AITO M5
Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун подтвердил, что 23 апреля компания представит новую модель смарт-кара AITO M5. По словам директора, электромобиль будет представлен на предстоящем Пекинском автосалоне.

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Обсуждая различные темы на весеннем мероприятии HarmonyOS Eco, Ю Чэндун объявил о запуске смарт-кара AITO M5 от Huawei 23 апреля. Он добавил, что потребители заметят значительные улучшения и функции по сравнению с предыдущей моделью. Пока генеральный директор не упоминал никаких других деталей или спецификаций предстоящего автомобиля, несколько первых пользователей поделились комментариями о новом AITO M5 EV.

Один из авторов сообщения на Weibo @FixedFocus отметил, что предстоящая модель AITO, скорее всего, значительно увеличит производительность. В ней будут устранены все проблемы, присутствующие в текущем автомобиле M5, и появятся новые и улучшенные функции. Еще одно изменение может коснуться дизайна и цветовой гаммы. Согласно информации, Huawei выпустила предварительную фотографию на вчерашнем мероприятии и представила удлиненную версию автомобиля с закрытой передней частью.

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В сети также появились первые живые фотографии автомобиля Huawei AITO M5, на которых модель представлена в элегантном оттенке "Snow Peak Grey". На фото виден характерный логотип "AITO" на передней части автомобиля, который сочетается с черными колесами и красными тормозными суппортами, добавляя автомобилю спортивный оттенок.

Интересной особенностью является лидар, расположенный на крыше автомобиля. Эта передовая технология призвана помочь водителям безопасно и разумно управлять автомобилем, что является важным шагом на пути к созданию автономных транспортных средств.

Более подробная информация о Huawei AITO M5 будет раскрыта на Пекинском автосалоне 2024, который стартует 23 апреля. 

#huawei #электромобили #авто #aito m5
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