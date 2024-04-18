Новая серия смартфонов Huawei Pura 70 вызвала огромный ажиотаж среди поклонников бренда, привлекая внимание своим современным дизайном и передовыми технологиями. Запуск моделей Pro и Ultra Pura 70 уже состоялся, а версии Plus и базовая версия будут доступны для приобретения с 22 апреля.

Китайский технологический гигант Huawei сегодня начал продажу двух моделей своей долгожданной серии смартфонов премиум-класса Pura 70. Ожидается, что эти модели будут поддерживать передовой чип китайского производства, аналогичный тому, что используется в телефоне Mate 60.

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Серия Pura, разработанная компанией с штаб-квартирой в Шэньчжэне, оснащена современными камерами и выделяется своим дизайном, в то время как серия Mate делает упор на производительность и бизнес-функции. В прошлом году запуск серии смартфонов Huawei Mate 60 был отмечен китайскими государственными СМИ как триумф над санкциями США, так как телефоны содержат передовой чип китайского производства, который, как считается, всего на несколько этапов отстает от передовых чипов, используемых западными производителями. Эрик Сюй, исполняющий обязанности председателя Huawei, сообщил сегодня на форуме в Шэньчжэне, что компания также планирует выпустить смартфон Mate 70 в этом году.

Версии Pro и Ultra Pura 70 уже поступили в магазины, в то время как версия Plus и базовая версия поступят в продажу 22 апреля. Телефоны были распроданы в официальном интернет-магазине Huawei буквально через минуту после начала продаж, и сотни моделей поклонников бренда выстроились в очередь в магазинах Huawei в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне.

Серия Pura 70 представлена в нескольких вариантах: 70, 70 Plus, 70 Pro и 70 Ultra. Стартовая цена серии Pura 70 составляет 5499 юаней ($760,06).