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Kia EV3 засняли во время испытаний в снегах
Самый компактный электромобиль Kia должен быть представлен в 2026 году

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Автомобиль Kia EV3 снова заметили во время зимних испытаний, во время которых он был скрыт солидным камуфляжем. Это самый компактный электрический кроссовер южнокорейского производителя, который в качестве концепта представили в конце минувшего года наряду с моделью EV4. У него довольно необычный стиль, похожий на значительно более крупный внедорожник Kia EV9.

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Фотографии сделаны в Северной Швеции, где Kia проводит испытания своего очередного автомобиля в снежных условиях. Дизайн напоминает модель Kia Soul своими квадратными очертаниями.

Данный автомобиль относится к начальной ценовой категории среди электромобилей Kia. Стоимость будет начинаться от $30 000 и возможно превышать $40 000. Вместе с EV4 этот электромобиль должен быть основан на экологически чистых материалах, некоторые из которых будут буквально выращиваться. Среди них 100%-й хлопок, корни, скорлупа древесных орехов и конопля для создания поверхностей и узоров.

Естественно, характеристики будут не самые продвинутые, не дотягивая до уровня EV6 или EV9. Автомобиль может быть основан на платформе E-GMP или применять более дешёвую архитектуру 400 В, но официально всё это не подтверждено. В стандартной комплектации будет применяться передний двигатель мощностью около 200 л.с., а полноприводный вариант получит примерно 300 л.с.

Дебют этой модели ожидается в 2026 году. Это будет очередным шагом к поставленной задаче выпустить 15 моделей электромобилей к 2027 году. К 2030 году Kia собирается продавать 1,6 млн электромобилей по всему миру.

#электромобили #kia
Источник: carbuzz.com
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