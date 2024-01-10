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CES 2024: Kia представила модульные фургоны
Платформа Beyond Vehicles (PBV) поступит в производство в 2025 году

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Спустя 5 лет автопроизводитель Kia появился на выставке электроники CES и показал на ней модульную платформу электромобилей Platform Beyond Vehicles (PBV). Пока они находятся на этапе разработки и не готовы к поступлению в продажу. Первым электромобилем станет PV5, который будет применяться в доставке и развозить пассажиров.

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Модульность является главным достоинством этого автомобиля. Южнокорейский производитель показал четыре конфигурации. Стандартной из них является небольшой фургон. На неё можно поставить более длинную крышу, можно поменять две трети сзади и превратить автомобиль в пикап. Наконец, можно сделать из него такси. Этому способствует модульная внутренняя часть.

Про автономность ничего сказано не было. Снимки показывают наличие места для традиционного руля и водительского сиденья. При этом было сказано, что Robotaxi PV5 будет разработан совместно Motional с возможностью автономного движения.

Также были представлены более крупный PV7 и совсем небольшой PV1 для совместной работы. Система рельсов способна объединить два этих автомобиля, чтобы перемещать груз из одного в другой. Крупный автомобиль будет перевозить грузы на дальние расстояния, а небольшой развозить их по адресам.

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В Южной Корее ведётся строительство завода по производству PBV. К 2025 году его мощность должна составлять 150000 автомобилей в год. Позднее это значение вырастет вдвое.

#автомобили #kia
Источник: engadget.com
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