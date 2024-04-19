Samsung готовит второе поколение мобильных чипов на техпроцессе 3 нм

В выходящих в следующем году смартфонах Galaxy S25 Samsung может продолжить использовать разные процессоры в разных странах. Это будут модели Snapdragon 8 Gen 4 и её собственные Exynos 2500. Нынешний чип Exynos 2400 оказался значительно улучшен по сравнению с чипами прошлых поколений. В следующем году Samsung собирается добиться не меньшего успеха и задействует второе поколение техпроцесса 3 нм. В результате энергоэффективность у него может даже превосходить возможности Snapdragon 8 Gen 4.

Источником информации в Twitter является инсайдер PandaFlash. Он же ранее говорил о том, что Exynos 2500 будет превосходить процессор нынешнего поколения Snapdragon 8 Gen 3 по производительности центрального и графического процессоров. Новый техпроцесс даёт возможность повысить тактовые частоты при сохранении прежнего энергопотребления.

реклама

При производстве может применяться технология Samsung «Fan-out Wafer Level Packaging», как и в нынешнем чипе южнокорейского производителя. Она увеличивает термостойкость и размер чипа, продолжительность работы с максимальной производительностью. Это даёт возможность получать более высокие результаты многоядерного тестирования. Тем временем, у Snapdragon 8 Gen 4 могут быть проблемы с энергопотреблением, из-за чего производители готовятся увеличить ёмкость батарей до 5500 мАч.

Samsung остаётся решить проблему эффективности производства. Сообщалось, что процент выпуска годных чипов на техпроцессе 3 нм у Samsung составляет всего 20%. Это повышает себестоимость производства процессоров и устройств на его основе.