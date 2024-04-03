Сообщается, что в складных устройствах Galaxy Z будут использоваться чипы Snapdragon, но другие отчеты предполагают, что Galaxy Z Flip6 может получить Exynos 2400

После годичного перерыва Exynos вернулся в флагманскую линейку Galaxy S. Месяц назад появилась информация о том, что все телефоны Galaxy S25 будут оснащены процессорами Exynos, но сегодняшнее сообщение от Digitimes опровергает эту информацию.

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Согласно отчету, Samsung будет продолжать использовать как процессоры Qualcomm, так и Samsung в своих устройствах - в данном случае Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500.

Однако не уточняется, где будет проведена граница между ними. Скорее всего, продолжится та же самая практика, что и в текущем году: Galaxy S25 Ultra будет оснащен исключительно Snapdragon, в то время как Galaxy S25 и S25+ могут получить как Snapdragon, так и Exynos в зависимости от региона.

Также в последнем слухе, появившемся месяц назад, утверждалось, что чипы Snapdragon будут использоваться в складных устройствах Galaxy Z, однако по другим данным Galaxy Z Flip6 может в конечном итоге получить Exynos 2400.

Если Samsung действительно верит в линейку Exynos настолько, чтобы использовать ее в дорогих складных устройствах (которые обычно меньше и потому сложнее в плане охлаждения и имеют небольшую батарею), то они, безусловно, верят в нее достаточно, чтобы дать Exynos 2500 возможность снабжать по крайней мере Galaxy S25 и S25+.

Предполагается, что Exynos 2500 принесет дополнительную оптимизацию и улучшение энергоэффективности по сравнению с текущим Exynos 2400.