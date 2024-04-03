Exynos 2500 будет хорошо справляться с генеративным искусственным интеллектом

Устройства без поддержки генеративного искусственного интеллекта теперь становятся вчерашним днем, поэтому компаниям нужны как программные, так и аппаратные решения для выпуска своих новых моделей. Samsung неплохо справилась с разработкой мобильного процессора Exynos 2400 и функциями искусственного интеллекта Galaxy AI. На этом она останавливаться не собирается и в следующем году в Exynos 2500 может применить тензорный процессор Google. В таком случае в смартфонах Galaxy S25 ИИ станет ещё более продвинутым.

Впервые TPU появился в аппаратах Google Pixel 6 и с тех пор он регулярно улучшался. Чипы Tensor производятся совместно с Samsung, поэтому южнокорейскому производителю времени на адаптацию может не потребоваться.

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Появление TPU в Galaxy S25 позволит запускать там разные языковые модели. Galaxy AI обрабатывается по большей части в облаке, но наличие TPU в процессоре даст возможность сделать это локально.

Новый чип Samsung может получить два нейронных процессора: G-NP и S-NPU. Сейчас ведётся тестирование процессора, который будет применяться в Galaxy S25 наряду со следующим чипом Snapdragon.