Ранее предполагалось, что компания выпустит новые умные часы под названием Galaxy Watch FE.

Ранее предполагалось, что Samsung может выпустить новые смарт-часы под названием Galaxy Watch FE. Устройство, как утверждалось, будет обладать теми же функциями, что и Galaxy Watch 4. Однако выяснилось, что на самом деле Samsung может выпустить обновленную версию Galaxy Watch 4 2021 года вместо новой модели FE.

Надежный источник Макс Джамбор сообщил, что версии FE не будет, и что предстоящие часы на самом деле являются переизданием Galaxy Watch 4 2021 года.

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Эта новость совпадает с предыдущими слухами от инсайдера Роланда Квандта, который в феврале сообщил, что Samsung может выпустить новую версию Galaxy Watch 4 в 2024 г. Это уже не первый случай, когда Samsung выпускает новую версию продукта. Например, недавно они выпустили Tab S6 Lite (2024), который является третьей версией оригинального Tab S6 Lite 2020 года. Эти обновленные версии обычно имеют схожие характеристики с предыдущими моделями. Если эти сообщения правдивы, то следующее поколение Galaxy Watch, скорее всего, будет иметь много общих черт с Galaxy Watch 4 2021 года.

Тогда стоит сказать, что оригинальные Galaxy Watch 4 выпускались в размерах 40 мм и 44 мм. Они работали на чипсете Exynos W920 от Samsung, имели расширенные функции отслеживания состояния здоровья и отслеживание сна, работали под управлением Wear OS 3 и оснащались круглым Super AMOLED дисплеем.

Станут ли Galaxy Watch 4 (2024) популярной частью текущей линейки носимых устройств Samsung, во многом будет зависеть от их цены и тех небольших улучшений, которые Samsung может добавить.

На данный момент нет никакой информации об официальной дате выхода или цене Galaxy Watch 4 (2024).