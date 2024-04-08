Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Samsung выпустит новую версию часов Galaxy Watch 4 (2021) в 2024 году
Ранее предполагалось, что компания выпустит новые умные часы под названием Galaxy Watch FE.

реклама

Ранее предполагалось, что Samsung может выпустить новые смарт-часы под названием Galaxy Watch FE. Устройство, как утверждалось, будет обладать теми же функциями, что и Galaxy Watch 4. Однако выяснилось, что на самом деле Samsung может выпустить обновленную версию Galaxy Watch 4 2021 года вместо новой модели FE.

Надежный источник Макс Джамбор сообщил, что версии FE не будет, и что предстоящие часы на самом деле являются переизданием Galaxy Watch 4 2021 года.

реклама

Эта новость совпадает с предыдущими слухами от инсайдера Роланда Квандта, который в феврале сообщил, что Samsung может выпустить новую версию Galaxy Watch 4 в 2024 г. Это уже не первый случай, когда Samsung выпускает новую версию продукта. Например, недавно они выпустили Tab S6 Lite (2024), который является третьей версией оригинального Tab S6 Lite 2020 года. Эти обновленные версии обычно имеют схожие характеристики с предыдущими моделями. Если эти сообщения правдивы, то следующее поколение Galaxy Watch, скорее всего, будет иметь много общих черт с Galaxy Watch 4 2021 года.

Тогда стоит сказать, что оригинальные Galaxy Watch 4 выпускались в размерах 40 мм и 44 мм. Они работали на чипсете Exynos W920 от Samsung, имели расширенные функции отслеживания состояния здоровья и отслеживание сна, работали под управлением Wear OS 3 и оснащались круглым Super AMOLED дисплеем.

Станут ли Galaxy Watch 4 (2024) популярной частью текущей линейки носимых устройств Samsung, во многом будет зависеть от их цены и тех небольших улучшений, которые Samsung может добавить.

На данный момент нет никакой информации об официальной дате выхода или цене Galaxy Watch 4 (2024).

#samsung #умные часы #часы #samsung galaxy #galaxy watch #умные часы samsung #galaxy watch 4 #часы samsung
+
Написать комментарий (0)
Samsung может выпустить бюджетные часы Galaxy Watch FE
В 2024 году Samsung представит бюджетные смарт часы Galaxy Watch FE
После мрачного года Samsung прогнозирует скачок прибыли на 900%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
6
Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
4
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
23
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
3
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
3
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
1
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Microsoft: Китай использует искусственный интеллект, чтобы повлиять на выборы в США
1
Индия возглавит глобальную цифровую трансформацию
+

Популярные статьи

Мой последний апгрейд на платформе AM4 - лучше уже не будет
177
iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
8
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
82
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Почему между процессорами AMD и Intel нет никакой разницы, а важна только конечная цена игрового ПК
32
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
12
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
2

Сейчас обсуждают

Александр
11:17
Смысл не в том чтобы глушить звук, смысл в том, чтобы глушить сигнал блютус и отключение наушников от телефона, типа чтоб музыкой звук бренчания переезда не забивать.
На ж/д переходах в России установят глушители беспроводных наушников
Чато- -Бот
11:14
Просто жiды устали, и потери у них большие.
В США объяснили причину вывода Израилем основной группировки войск с сектора Газа
Чато- -Бот
11:12
А тем временем вна Некроине идёт такая вот мобилизация: "...По пабликам разлетелась новость из села Приозерного Измаильского района Одесской области: «Четверо мужчин в военной форме «упаковали» 14-лет...
Глава разведки Украины Буданов заявил, что ракеты Таурус хорошо подходят для ударов по важным целям
Чато- -Бот
11:07
Илошке завезли очередную порцию отличных чуйских шышег, вот его и прёт теперь.
Илон Маск объявил о планах колонизировать Луну и Марс в ближайшем будущем
Зануда Нудный
11:03
1) Извините, но во-общето вы просто продолжаете слив с того с чего всё началось. Перечитайте своё первое сообщение и мой ответ. Критика была не обоснованной?? 2) "зачем тогда изобретать и хвастаться А...
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
Archimedes
10:58
Радует что такие детекторы уже есть и работают.
Gizmodo: Нейтронная звезда столкнулась с загадочным объектом
Тимур Закиров
10:58
Хз насчёт 8 серию , но у меня на 6а проблем нету
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
AggroShkolyar
10:55
О, а вот и небомбящий Фыха! Как там в бане кста?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Чато- -Бот
10:52
Мдяяя, каковы эксперды - таковы и их статейки. А над 6-й картинкой, с Т-80У, так просто дико взоржал аки конь Дмитрия Донского.
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
ultrafx
10:47
А в какой программе ты это делаешь?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем