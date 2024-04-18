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Планшет OnePlus Pad Go появится в Европе 23 апреля вместе с часами OnePlus Watch 2
На следующей неделе OnePlus готовит ряд устройств для европейских покупателей

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Планшет OnePlus Pad Go представляет собой бюджетное устройство, представленное в октябре минувшего года. В Европе его до сих пор не было, но это изменится 23 апреля. Стоимость пока неизвестна, но если внести депозит на сайте производителя, покупатель получает скидку. Депозит в размере 1 евро даёт скидку на 30 евро и бесплатное зарядное устройство, которое в противном случае стоит 40 евро. Всю сумму необходимо будет заплатить до 26 апреля.

Также будет представлена эксклюзивная версия смарт-часов OnePlus Watch 2. Скорее всего это просто новый цветовой вариант, а точнее об этом станет известно в следующий вторник.

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Планшет обладает экраном LCD размером 11,35 дюйма с разрешением 1720 х 2408, частотой 90 Гц и яркостью 400 нит. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G99, у него 8 ГБ оперативной памяти с поддержкой карты памяти, задняя камера 8 Мп и передняя с таким же разрешением. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч, мощность зарядки 33 Вт.

Что касается часов, они работают на платформе Wear OS 4 и процессоре Snapdragon W5 Gen 1 с оперативной памятью в количестве 2 ГБ и хранилищем 32 ГБ. Здесь используется экран AMOLED размером 1,43 дюйма с разрешением 466 x 466 и яркостью до 1000 нит. Ёмкость батареи составляет мАч 500 при мощности зарядки 7,5 Вт.

#oneplus #планшеты #смарт-часы
Источник: gsmarena.com
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