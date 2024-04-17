Планшетов на Snapdragon 8 Gen 3 до сих пор не выпускали

Компания OnePlus продолжает работать над вторым поколением своего планшета. В Twitter (ныне X, заблокирован в РФ) инсайдер Макс Джамбор недавно сообщил возможные сроки его появления. Предположительно, это произойдёт во втором полугодии. Теперь сообщается о том, какой процессор будет использоваться.

Речь идёт о флагманском мобильном процессоре нынешнего года Snapdragon 8 Gen 3. Смартфонов на нём было представлено уже немало, но планшетов до сих пор не было ни одного. Возможно, вторым таким планшетом станет модель Xiaomi Pad 7 Pro.

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Выпущенный годом ранее OnePlus Pad представляет собой разновидность планшета Oppo Pad 2. Не исключено, что скоро появится модель Oppo Pad 3 на Snapdragon 8 Gen 3 для китайских покупателей. Это может произойти уже в мае наряду с появлением линейки смартфонов Reno 12. Этот планшет в других странах и будет называться OnePlus Pad 2.

Другие характеристики устройства пока остаются неизвестными. Использование флагманского процессора наводит на мысль, что планшет подорожает. OnePlus Pad основан на чипе Dimensity 9000 и в Европе его цена составляет 499 евро.