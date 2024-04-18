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СтарыйДед
Смартфон OnePlus 13 получит Snapdragon 8 Gen 4, но останется с аккумулятором как у прошлой модели
Были опубликованы предполагаемые функции флагманского телефона OnePlus следующего поколения, OnePlus 13.

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По мере приближения конца года начинают появляться подробности о грядущем флагмане OnePlus 13. Недавняя утечка проливает свет на ожидаемые улучшения по сравнению с предшественником OnePlus 12. OnePlus 13, по слухам, будет оснащен изогнутым дисплеем WQHD+. При этом OnePlus последовательно использовала разрешение 2K на своих флагманах, начиная с OnePlus 7 Pro. В отличие от OnePlus 11 и 12, OnePlus 13, как сообщается, получит новый дизайн задней камеры. Утечка не раскрывает конкретных деталей, но можно ожидать более стильного и функционального расположения датчиков.

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Ожидается, что OnePlus 13 будет работать на современном процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Этот чипсет обещает улучшенную производительность, графику и энергоэффективность. OnePlus всегда использует самые мощные процессоры Qualcomm в своих флагманах. OnePlus 13 будет оснащен аккумулятором емкостью 5400 мА*ч. Это соответствует емкости аккумулятора OnePlus 12. Однако не исключено, что OnePlus может увеличить емкость аккумулятора для обеспечения более длительного времени автономной работы. Также, как ожидается, останется и быстрая зарядка мощностью 100 Вт. 

Согласно утечке, OnePlus 13 может получить те же датчики камеры, что и OnePlus 12. Однако это противоречит предыдущим сообщениям из Китая, которые утверждали, что флагман будет оснащен камерами на профессиональном уровне. Остается неясным, какой путь OnePlus выберет для своих камер.

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