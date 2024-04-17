Владельцы клавиатур и мышей производства Logitech будут быстрее получать доступ к чат-боту

Чтобы получить право на логотип AI PC, от производителей ноутбуков на операционной системе Windows требуется на клавиатуре внедрить клавишу Copilot. Тем временем, в приложении Logi Options+ от Logitech уже появилась возможность по нажатию на кнопку на мыши или клавиатуре от этого производителя начать общаться с ChatGPT.

Logitech AI Prompt Builder вошёл в состав приложения Logi Options на Windows и компьютерах Apple Mac. Это означает, что для запуска чат-бота достаточно нажать на кнопку на клавиатуре или мыши. Даже если у вас мышь и клавиатура другого производителя, с некоторыми из них можно будет запускать ChatGPT таким же образом. Для этого требуется совместимость с приложением Logi Options+.

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Если установлена последняя версия программы, появляется предложение настроить Logi AI Prompt Builder. Здесь достаточно указать, какая кнопка на клавиатуре будет запускать Logi AI Prompt Builder. Для мыши это средняя кнопка. После вы можете начинать задавать вопросы искусственному интеллекту и получать помощь при написании электронных писем, резюме и текстов. Можно настроить длину и тональность ответов.

Аккаунт в ChatGPT не потребуется, поскольку недавно появилась возможность работать без него, хотя и не в России. Если же аккаунт есть, можно будет продолжить общение, содержащееся в истории чата.

Также была анонсирована мышь Logitech Signature AI Edition Mouse, где есть отдельная кнопка для запуска Logi AI Prompt Builder. Её могут купить пользователи в США и Великобритании по цене $50 или 55 фунтов.