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Logitech анонсировала беспроводную игровую клавиатуру PRO X 60 LIGHTSPEED с технологией KEYCONTROL
Компания Logitech представила новую беспроводную игровую клавиатуру PRO X 60 LIGHTSPEED, разработанную в сотрудничестве с профессиональными киберспортсменами. Уникальная технология KEYCONTROL позволяет настраивать тактильный отклик клавиш, а сверхбыстрая беспроводная связь обеспечивается благодаря технологии LIGHTSPEED.

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Компания Logitech, известная своими инновациями в области компьютерных аксессуаров, представила новый продукт, который обещает снова изменить правила игры в мире киберспорта. Новая беспроводная игровая клавиатура PRO X 60 LIGHTSPEED была разработана с учетом потребностей профессиональных геймеров, и для ее создания компания привлекла более 70 топовых игроков из различных киберспортивных дисциплин.

«Мы гордимся тем, что можем предложить продукт, созданный игроками для игроков», — заявил Марк Старкович, руководитель отдела разработки игровых устройств Logitech. «PRO X 60 LIGHTSPEED — это не просто клавиатура, это ваш надежный партнер в мире высоких технологий и скоростных сражений». Одной из ключевых особенностей новинки является технология KEYCONTROL, которая обеспечивает беспрецедентную точность и скорость реакции клавиш. Эта технология позволяет каждой клавише регистрировать нажатие с точностью до миллисекунды, что критически важно в профессиональных играх, где каждая доля секунды на счету.

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Кроме технологических инноваций, большое внимание уделено и комфорту использования. Клавиатура имеет эргономичный дизайн, который был разработан с учетом длительных тренировок и турниров, часто занимающих множество часов подряд. Продукт оснащен также персонализированной подсветкой RGB, которая может быть настроена под индивидуальные предпочтения пользователя или командные цвета.

PRO X 60 LIGHTSPEED поддерживает беспроводное соединение LIGHTSPEED, которое обеспечивает стабильную и быструю передачу данных без задержек, что является еще одним критически важным аспектом для киберспортсменов. При этом время автономной работы клавиатуры достигает 40 часов без подзарядки, что позволяет использовать ее в течение длительного времени даже в самых напряженных турнирах.

Для обеспечения максимальной универсальности, PRO X 60 LIGHTSPEED совместима со всеми основными игровыми платформами, включая PC, Mac, и консоли. Это делает ее идеальным выбором для игроков, которые участвуют в мультиплатформенных турнирах.

В продажу новая клавиатура поступит уже этим летом. По предварительным данным, стоимость устройства будет составлять около 200 долларов США, что является вполне оправданным вложением для тех, кто стремится к вершинам в мире киберспорта.

#киберспорт #logitech #игровая клавиатура #беспроводная технология #keycontrol #lightspeed #профессиональное гейминг оборудование
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