Новая 4K-камера Mevo Core от Logitech: улучшенное качество звука и картинки для ваших прямых трансляций.

Компания Logitech представила новую модель потоковой камеры Mevo Core, предназначенную для создателей контента. В отличие от предыдущей модели Mevo Start с разрешением 1080p, новая камера способна снимать видео в формате 4K, что позволяет избежать чрезмерной зернистости при кадрировании и цифровом зумировании. Однако более высокое качество съемки отразилось на стоимости - цена Mevo Core примерно в три раза выше, чем у Mevo Start при настройке с тремя камерами.



Mevo Core продолжает линейку беспроводных многокамерных систем, позволяющих вести прямые трансляции на платформы YouTube, Twitch и Facebook, а также записывать контент для последующей загрузки. Камера оснащена большим датчиком CMOS формата 4/3, который обеспечивает уменьшение шума, улучшение работы в условиях низкой освещенности и увеличение глубины резкости по сравнению с Mevo Start.

Базовый комплект Mevo Core стоимостью 999 долларов США включает только корпус камеры без объективов. Для работы потребуется как минимум один объектив стандарта Micro Four Thirds (MFT). Камера поддерживает моторизованные и ручные объективы MFT.



Logitech также сообщает об улучшении звука в Mevo Core. Камера оснащена встроенным массивом из трех микрофонов с шумоподавлением. При необходимости можно подключить внешний микрофон или другой источник звука через соответствующий разъем. Время автономной работы составляет около 6 часов. Для более длительной съемки можно использовать внешний источник питания, подключаемый через порт USB-C.



Новая камера совместима с приложениями Logitech Mevo и Multicam, позволяющими настраивать параметры съемки и вести трансляции или запись с нескольких устройств одновременно. Продажи Logitech Mevo Core стартовали на официальном сайте Logitech, а также на площадках Amazon и B&H Photo Video по цене 999 долларов США за камеру без объективов.