WhatsApp внедряет три фильтра в чаты

В мессенджере WhatsApp появилось новшество в виде фильтров в чатах, которые позволяют видеть только непрочитанные сообщения или только сообщения в группах. Это избавить от необходимости пролистывать длинный список чатов, чтобы найти нужный.

реклама

Фильтры отображаются над всеми чатами. По умолчанию показываются все чаты, но можно выбрать «Непрочитанные» и «Группы». Их названия говорят сами за себя. В первом случае показываются только те чаты, где есть непрочитанные сообщения или те сообщения, которые вы пометили как непрочитанные. Во втором случае показываются только группы, в том числе те, где все сообщения прочитаны. В результате вы сможете быстрее находить небольшие группы с малой активностью, без необходимости листать полный список чатов.

До сих пор WhatsApp давал возможность видеть непрочитанные сообщения посредством фильтра в поисковой строке. Теперь это делается ещё быстрее. Разработчик обещает распространить эти фильтры среди всех пользователей приложения в течение ближайших недель.