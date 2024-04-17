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Niko4123
Samsung получила 6,4 млрд долларов для строительства заводов по производству микросхем в Техасе
Инвестиции являются частью более широких усилий по "восстановлению лидерства США в производстве полупроводников".

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Техас уже является центром производства чипов. Samsung отмечает, что с 1996 года она инвестировала 18 миллиардов долларов в эксплуатацию двух заводов в своем кампусе в Остине, штат Техас. Совсем недавно (в 2021 году) Samsung объявила о расширении в г. Тейлоре для строительства нового производственного предприятия, что повлечет за собой не менее 17 миллиардов долларов дополнительных инвестиций.

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Теперь благодаря финансированию по закону о стимулировании производства чипов в США, Samsung собирается инвестировать более 40 миллиардов долларов в дальнейшее расширение производства в Техасе. В настоящее время Samsung занята строительством двух крупных объектов в регионе, в том числе завода по производству микросхем и завода по упаковке микросхем. Эти заводы будут выпускать передовые 2-нм и 4-нм чипы. Грант также будет финансировать центр исследований и разработок в этом районе.

"Мы не просто расширяем производственные мощности. Мы укрепляем местную полупроводниковую экосистему и позиционируем США как глобальное место производства полупроводников", - заявил Ке Хён Гён, генеральный директор Samsung Semiconductor. "Чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса со стороны клиентов из США на будущие продукты, такие как чипы искусственного интеллекта, наши фабрики будут оснащены передовыми технологическими процессами и помогут обеспечить безопасность в цепочке поставок полупроводников в США".

Проект Samsung в Техасе включает более 1200 акров и пять проектов на площадках в Тейлоре и Остине. В общей сложности производственные мощности по производству полупроводников займут более 500 тысяч квадратных метров. Ожидается, что инвестиции также создадут 21 500 рабочих мест для  местных жителей.

"Эти мощности будут способствовать производству некоторых из самых мощных чипов в мире, которые необходимы для передовых технологий, таких как искусственный интеллект, и будут способствовать укреплению национальной безопасности США", - заявил президент США Байден в своем заявлении.

Финансирование Samsung в размере $6,4 млрд в рамках закона о стимулировании производства чипов в США (CHIPS Act) последовало за получением Intel $8,5 млрд от администрации Байдена, а также получением TSMC $11,6 млрд для своих заводов по производству чипов в Аризоне.

#samsung #производство микросхем
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