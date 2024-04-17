Даже старый смартфон станет чуть умнее.

В январе Samsung представила свою новую флагманскую серию смартфонов. Корейский производитель не предложил заметных аппаратных инноваций в устройствах. Гораздо больше внимания уделялось многочисленным функциям искусственного интеллекта, которые должны были вывести смартфоны на новый уровень.

Изображение: Samsung

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Некоторые функции искусственного интеллекта прекрасно работают и могут быть действительно полезны. Однако некоторые функции ИИ еще не до конца разработаны, поэтому еще есть куда стремиться.

Функции искусственного интеллекта предназначены не только для современных топовых устройств. Samsung уже оснастила предыдущее поколение новыми функциями посредством обновления программного обеспечения.

Следующие устройства получили обновление до One UI 6.1:

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Серия Samsung Galaxy Tab S9

Сейчас производитель расширяет линейку устройств, которые также получат новые ИИ-функции Galaxy AI. С начала мая обновление One UI 6.1 будет распространяться и на устройства Samsung, выпущенные в 2022 году.

Этот раунд обновлений затрагивает только устройства премиум-класса. Смартфоны среднего класса не будут иметь доступа к функциям искусственного интеллекта. Даже Samsung Galaxy A55 поставляется без Galaxy AI.

Следующие устройства получат обновление One UI 6.1, начиная с мая:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Серия Samsung Galaxy Tab S8

Пользователи Samsung смогут бесплатно пользоваться функциями ИИ до конца 2025 года. Что будет дальше, пока неясно. Вполне возможно, что некоторые функции станут платными с 2026 года. Однако не исключено, что к тому времени будет найдено другое решение, и функции останутся бесплатными.

В пресс-релизе компания сообщила, что старые смартфоны и планшеты получат практически все возможности Galaxy AI.

Между тем 16 апреля стало известно, что Samsung обогнала Apple как крупнейшего в мире производителя смартфонов. По данным International Data Corporation (IDC), в первом квартале Samsung продала 60,1 миллиона смартфонов, что составляет почти 21% рынка. Южнокорейский гигант потеснил лидера рынка компанию Apple, которая продала 50 миллионов iPhone.

Хотя общий рынок растет третий год подряд, и Samsung, и Apple сообщили о снижении продаж. Напротив, китайские производители, такие как Xiaomi, зафиксировали значительный рост. Аналитик IDC Райан Рейт подчеркнул, что Samsung и Apple остаются сильными в премиальном сегменте, тогда как китайские компании ориентируются на массовый рынок.