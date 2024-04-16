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Vlad_37
WhatsApp внедряет новую боковую панель для пользователей веб-версии, оптимизировав навигацию
Редизайн этого элемента завершен и для многих стал неожиданностью

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WhatsApp преподнес сюрприз, о котором только что стало известно, предоставив очень интересную информацию. По сути, речь идет о том, что приложение для обмена сообщениями обновляет свой веб-интерфейс. Если вы когда-нибудь пользовались веб-версией приложения, то, возможно, заметили, что его функции в основном совпадают с тем, что вы найдете на своем телефоне, включая многие детали дизайна. А это не всегда является лучшим вариантом.

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К счастью, время от времени WhatsApp меняет свою эстетику, чтобы заинтересовать пользователей и предложить им что-то более приятное для глаз. Например, последнее изменение привнесло в чаты больше предварительных миниатюр, в надежде дать пользователям больше ясности при обмене медиаконтентом. Но есть и новость о панели быстрого доступа в веб-версии приложения.

Как сообщает WABetaInfo, WhatsApp внедряет новую боковую панель для пользователей веб-версии с целью предложить оптимизированную навигацию и, в то же время, более интуитивный дизайн, обеспечивающий быстрый доступ к основным разделам. На данный момент это обновление доступно только для пользователей, участвующих в официальной программе бета-тестирования.

Новая боковая панель тестируется с прошлого года и постепенно добирается до пользователей, использующих пробную версию клиента для обмена сообщениями, о котором мы говорим. Теперь они могут увидеть изменения в бета-версии 2.3000.1012734542 WhatsApp Web и, таким образом, получат более простой и интуитивно понятный доступ к каналам, чатам, архиву, сообществам и избранным сообщениям.

Помимо вышеперечисленных опций, WhatsApp Web также работает над фильтром избранного, который позволит пользователям отделить список чатов от часто используемых контактов. Новый дизайн не принесет никаких новых функций, но сделает доступ к существующим более удобным. Не волнуйтесь, если вы еще не видите изменений, так как они будут доступны в ближайшие недели всем, кто участвует в бета-версии приложения.

WhatsApp - одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, поэтому вполне логично, что его создатели постоянно хотят привлекать пользователей новыми функциями и дизайном. Хотя конкретной даты, когда все увидят новые изменения, нет, судя по предыдущим релизам, это должно произойти в течение нескольких недель.

Это развитие событий происходит в дополнение к тому, что недавно стало известно о том, что в разных регионах проводятся эксперименты с искусственным интеллектом AI для оптимизации использования приложения для обмена сообщениями. Это будет отличать платформу, о которой мы говорим, от остальных вариантов на рынке, как и последние улучшения в разделе конфиденциальности, которые, как известно, в скором времени станут частью WhatsApp.

#нововведения #whatsapp web
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