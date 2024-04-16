Redmi K70 Ultra ждут в Китае, а в остальных странах выпустят Xiaomi 14T Pro

Представив недавно в Китае флагманский смартфон Redmi Turbo 3 на процессоре Snapdragon 8s Gen 3, принадлежащий Xiaomi бренд готовит новое устройство Redmi K70 Ultra. На этот раз будет применяться процессор не Qualcomm, а MediaTek.

Появились первые сведения об этом устройстве. Оно использует премиальный процессор Dimensity 9300+. Это обновлённый вариант представленного в минувшем ноябре чипа Dimensity 9300. Этот же процессор ожидается в составе новых аппаратов Vivo X100s и X100s Pro, которые в Китае ждут в мае.

реклама

Новый аппарат Redmi получит основную камеру 50 Мп, сверхширокоугольную камеру и камеру макро. Здесь будет экран OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Корпус выполнен из металла с задней поверхностью из стекла. Объём оперативной памяти будет достигать 24 ГБ, хранилища 1 ТБ. Ёмкость батареи составит 5500 мАч.

Этот аппарат будет продаваться в Китае, а в остальном мире будет представлена модель Xiaomi 14T Pro с дополнительными возможностями.