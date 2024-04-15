Компания объявила о необычной акции среди первых покупателей смартфона Redmi Turbo 3, благодаря таким образом своих поклонников за поддержку

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил несколько дней назад, что подарит команде Redmi автомобиль Xiaomi SU7, если Redmi Turbo 3 достигнет своего первого целевого показателя продаж. Redmi выпустила телефон в Китае 10 апреля вместе с планшетом Redmi Pad Pro, который сейчас официально поступил в продажу. Redmi Turbo 3 является первым телефоном из серии Redmi Turbo по стартовой цене 1999 иен или около 276 долларов.

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Очередная новость заключается в том, что Redmi Turbo 3 достиг своей первой цели по продажам. По официальной информации, телефон является чемпионом продаж первой недели среди всех недавно выпущенных устройств в своем ценовом диапазоне. Уже через 30 минут после старта продаж телефон достиг самого высокого рекорда в этом году в ценовом диапазоне от 2000 до 3000 иен.

Ван Тэн, генеральный менеджер бренда Redmi, выразил благодарность на Weibo за полученную поддержку, объявив, что Turbo 3 успешно достиг своей первоначальной цели. Он также упомянул, что 23 апреля будет выбран один счастливый покупатель из первой партии телефона, которому будет предоставлено право на использование автомобиля Xiaomi SU7 сроком на один год. Это будет знаком признательности команды Redmi первым покупателям за поддержку.

Интересно, что существуют определенные критерии, которым должны соответствовать кандидаты на приз. Заявители должны быть старше 18 лет и иметь водительские права, полученные не менее двух лет назад. Запись о заказе на покупку Turbo 3 необходима для выкупа права на использование SU7 в течение одного года. Кроме того, победитель должен будет получить автомобиль сам, и он не сможет выбрать иной приз вместо бесплатного использования автомобиля.