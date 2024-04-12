Xiaomi представила телевизор с невероятным 100-дюймовым экраном, специально созданным для игр.

© ITHomeКомпания Xiaomi недавно анонсировала свой новый телевизор Redmi Max 100 2025, который уже привлекает внимание благодаря своему поистине гигантскому 100-дюймовому экрану. Этот продукт, ориентированный в первую очередь на молодое поколение энтузиастов игр, обещает стать настоящим прорывом в индустрии домашних развлечений.



Ключевые особенности Redmi Max 100 2025:

- 100-дюймовый 4K-дисплей с частотой обновления 144 Гц

- Специальный игровой режим, способный повышать частоту обновления до 240 Гц

- Улучшенное время отклика и низкая задержка для плавного игрового процесса

- 4-ядерный процессор Cortex A73 следующего поколения и 4 ГБ ОЗУ

- Поддержка Wi-Fi 6 и работа на операционной системе HyperOS

- Высококачественный звук Dolby Atmos, Dolby Vision и HDR10+



Официальный релиз Redmi Max 100 2025 запланирован на 18 апреля по ориентировочной цене 1244 доллара. Учитывая впечатляющие технические характеристики и размеры экрана, эксперты отрасли прогнозируют, что этот продукт может добиться значительных успехов на рынке, особенно среди молодой аудитории геймеров.



Пользователи, знакомые с продукцией Xiaomi Redmi, по достоинству оценят качество и инновационность нового флагманского телевизора бренда. Остается лишь дождаться официального запуска, чтобы узнать, сможет ли Redmi Max 100 2025 закрепить лидирующие позиции Xiaomi на рынке домашних развлечений.