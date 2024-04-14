В списке указаны два номера модели планшета: «2405CRPFDL» для Латинской Америки и «2405CRPFDG» для Европы.

Redmi планирует запустить Redmi Pad Pro на мировом рынке. В настоящее время данный планшет доступен для предварительного заказа только в Китае, а официально он будет представлен 15 апреля.

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Информация получена из недавно обновленного листинга консоли Google Play. В листинге указаны две модели планшета: 2405CRPFDL для Латинской Америки и 2405CRPFDG для Европы. Это говорит о том, что Redmi готовится к запуску планшета в нескольких странах.

Согласно листингу, Redmi Pad Pro будет оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2 и графикой серии Adreno 7. Ожидается, что разрешение экрана составит 1600 x 2560 с плотностью 320 точек на дюйм, не менее 8 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 14 (вероятно, HyperOS версии 1.0, та же версия, что продается в Китае). Больше никаких подробностей листинг не раскрывает.

Что касается китайской версии Redmi Pad Pro, то она оснащена 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Экран имеет максимальную яркость 600 нит, сертифицирован TUV Rheinland и оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Планшет оснащен 8-мегапиксельной задней камерой со светодиодной вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Возможности подключения включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 3,5-мм разъем для наушников.