Motorola выпускает очередной бюджетный аппарат

Компания Motorola рассказала о ценах и сроках начала продаж смартфона Moto G64 в Индии. Модель с конфигурацией 8/128 ГБ в пересчёте с местной валюты стоит около $180, тогда как версию 12/256 ГБ оценили в $205. Будут доступны зелёные, синий и лиловый цветовые варианты. Продажи в этой стране стартуют 23 апреля.

Этот смартфон становится первым на основе недавно представленного процессора MediaTek Dimensity 7025. На него установлена операционная система Android 14 и аппарат будет обновлён до Android 15. Обновления безопасности будут приходить на это устройство на протяжении трёх лет после релиза.

реклама

Moto G64 обладает экраном LCD размером 6,5 дюйма FullHD+ 120 Гц. Помимо большого аккумулятора ёмкостью 6000 мАч он поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Основная камера получила разрешение 50 Мп и обладает оптической стабилизацией. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп с полем обзора 118° и передняя камера 16 Мп. Сверхширокоугольная камера также имеет работать как макрокамера.

Корпус устройство защищён рейтингом IP52. Сбоку находится сканер отпечатков пальцев, имеется поддержка NFC. Доступны слот для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ, разъём для наушников, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и объёмный звук.