Dimensity 7025 — это, по сути, разогнанная версия чипа Dimensity 7020, который также использовался в Moto G54.

Компания Motorola поделилась новой информацией касательно своего предстоящего смартфона среднего класса в серии G. Речь идет о Moto G64 5G, который будет представлен на индийском рынке на следующей неделе. Однако до официального запуска основные характеристики и особенности устройства стали уже известны.

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Бренд подтвердил, что G64 выйдет в Индии 16 апреля 2024 года, что совпадает с датой европейского релиза Motorola Edge 50 Pro. Также утверждается, что G64 станет первым в мире смартфоном на базе SoC-процессора Dimensity 7025 от MediaTek.

Dimensity 7025 - это по сути Dimensity 7025 - это, по сути, разогнанная версия чипа Dimensity 7020, используемого в Moto G54. Motorola также утверждает, что устройство оснащено массивным аккумулятором емкостью 6000 мА*ч, который, как утверждается, является лучшим в сегменте. Другими словами, ожидается, что телефон будет относиться к среднему классу.

По имеющейся информации, он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. На передней панели расположен 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией (OIS) и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив. Указанный ранее новый процессор будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Moto G64 5G работает под управлением Android 14. Он также оснащен защитой от воды и пыли Corning Gorilla Glass IP52. Смартфон весит всего 192 г и имеет толщину 8,89 мм. Что касается звука, то он оснащен двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.