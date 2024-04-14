Motorola планирует выпустить новый складной смартфон под брендом Razr, который станет преемником модели Razr 40 Ultra.

В феврале 2020 года компания Motorola выпустила свой первый складной смартфон под названием Moto Razr. А совсем недавно новая модель Motorola с номером модели XT2453-2 прошла сертификацию в китайском органе радиосертификации. Ожидается, что данная модель станет следующим складным смартфоном серии Razr 50.

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До этого Motorola, как сообщается, уже планировала выпустить новый складной смартфон под брендом Razr на замену модели Razr 40 Ultra. Устройство имело внутреннее кодовое название Motorola Glory с номером модели XT-2453-3 (версия для США). Однако подробности технических характеристик этого грядущего смартфона пока не раскрываются. Поэтому стоит упомянуть, что Moto Razr 40 Ultra был анонсирован в июне прошлого года.

Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8+ и оснащено 3,6-дюймовым внешним экраном с максимальной частотой обновления 144 Гц. Внутренний экран представляет собой 6,9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления LTPO 1-165 Гц. На задней панели расположены 12-мегапиксельная основная камера с апертурой f/1,5 и 13-мегапиксельная макро/широкоугольная камера с апертурой f/2,2. Он также оснащен встроенным аккумулятором емкостью 3800 мА*ч, который поддерживает быструю проводную зарядку 33 Вт и беспроводную зарядку 5 Вт.