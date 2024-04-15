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Samsung собирается представить в мае 290-слойную память 3D NAND
В следующем году Samsung планирует выпустить 430-слойную память

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Компания Samsung является известным производителем устройств хранения данных, в том числе флеш-памяти. Сейчас она завершает работу над девятым поколением памяти V-NAND. Об этом сообщает южнокорейское издание Hankyung, которое говорит об использовании 290 слоёв хранения данных против 236 слоёв в восьмом поколении V-NAND, представленном в 2022 году.

Samsung удалось добиться такой плотности слоёв благодаря улучшениям метода наложения флеш-памяти. Плотность данных в каждом слое уменьшается, но за счёт увеличения количества слоёв общий объём увеличивается.

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Также речь идёт о выпуске в 2025 году десятого поколения V-NAND. Здесь должны быть 430 слоёв, что даст прирост по сравнению с девятым поколением на 140 слоёв. Это значительный шаг вперёд, поскольку по сравнению с памятью 2022 года Samsung в этом году добавляет лишь 54 слоя. К 2030 году Samsung и конкуренты вроде Kioxia, SK Hynix, Micron Technology и YMTC собираются выпускать флеш-память с 1000 слоёв.

#samsung #флеш-память
Источник: techpowerup.com
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