Samsung готовится к релизу новых часов в июле

Часы Samsung Galaxy Watch входят в число лучших из имеющихся сейчас в продаже. Южнокорейский производитель готовится скоро представить модели нового поколения. Издание SamMobile обнаружило в базе данных организации Bluetooth SIG часы с модельным номером SM-L305U. Скорее всего это вариант часов размером 40 мм с поддержкой стандарта связи LTE, которые предназначаются для продажи в США.

реклама

Данные сертификации говорят о поддержке стандарта связи Bluetooth 5.3 с LE, как и в часах прошлого поколения. Прежние утечки данных рассказали, что впервые Samsung будет использовать в своих часах чип на техпроцессе 3 нм. В результате производительность должна вырасти на 50% по сравнению с нынешним процессором Exynos W930. Если ёмкость батареи останется неизменной, это может значительно увеличить продолжительность работы часов.

Также может вырасти объём встроенной памяти, который сейчас составляет 16 ГБ, а будет 32 Гб. Ожидается, что часы будут представлены летом наряду со складными смартфонами Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6.