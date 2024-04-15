Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 нашлись в базе данных Bluetooth SIG
Samsung готовится к релизу новых часов в июле

реклама

Часы Samsung Galaxy Watch входят в число лучших из имеющихся сейчас в продаже. Южнокорейский производитель готовится скоро представить модели нового поколения. Издание SamMobile обнаружило в базе данных организации Bluetooth SIG часы с модельным номером SM-L305U. Скорее всего это вариант часов размером 40 мм с поддержкой стандарта связи LTE, которые предназначаются для продажи в США.

реклама

Данные сертификации говорят о поддержке стандарта связи Bluetooth 5.3 с LE, как и в часах прошлого поколения. Прежние утечки данных рассказали, что впервые Samsung будет использовать в своих часах чип на техпроцессе 3 нм. В результате производительность должна вырасти на 50% по сравнению с нынешним процессором Exynos W930. Если ёмкость батареи останется неизменной, это может значительно увеличить продолжительность работы часов.

Также может вырасти объём встроенной памяти, который сейчас составляет 16 ГБ, а будет 32 Гб. Ожидается, что часы будут представлены летом наряду со складными смартфонами Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6.

#samsung #смарт-часы
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung обогнал Аpple и стал самым крупным производителем смартфонов
В первом квартале текущего года продажи Apple упали на 10%, хотя в целом рынок смартфонов вырос
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
32
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
4
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
87
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
8
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
Многослойная броня российских танков состоит из слоев парафина, кевлара, керамзита
+
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
4
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
3
В Сети появились кадры уничтожения очередной переданной Украине пусковой установки и РЛС ЗРК IRIS-T
+
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Майнеров на видеокартах лишают ещё одного перспективного проекта
2
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
1
Из-за дороговизны ремонта, страховые компании предпочитают списывать электрокары
2
Redmi Turbo 3 выйдет за пределами Китая под названием Xiaomi POCO F6
+
Иран произвёл масштабный запуск беспилотников и ракет по Израилю
12

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
98
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
78
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
135
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
8
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
2
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3

Сейчас обсуждают

swr5
13:16
Иранская валюта никуда не падала, это доллар болтается куда ему вздумается, впрочем это его проблемы.
Иранская валюта упала до рекордно низкого уровня после ударов по Израилю
Storage
13:15
Поэтому в продакшене всегда делают гибридные хранилища из ssd и hdd. В винде это технология storage spaces, в линуксе lvm cache, zfs l2arc, bcache. Некоторые на домашних ПК гибриды делают.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Артем Бекгоф
13:11
Чушь какая-то. SSD нужен для системы и для размещения горячих данных - с которыми вы постоянно работаете и к которым нужен быстрый доступ. А hdd это для холодных данных, к которым редко обращаемся. ...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
swr5
13:09
Вот их и надо бить в самое сердце - в их жидо-масонскую долларовую систему, повсеместно отказываясь от зеленых бумажек и переводя все расчеты на национальные валюты.
Иранская валюта упала до рекордно низкого уровня после ударов по Израилю
Михаил Демидов
13:08
Автор только говорить умеет
В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
Алексей Кузнецов
13:05
В Китайцев верится легко. Может и нас с турками возьмут посмотреть на свои достижения, как когда-то СССР возил всяких разных папуасов в космос.
По слухам, Илон Маск готовит массовое увольнение сотрудников Tesla
Chihonya
13:01
ты нищий пиволакатель из колхоза)
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
daem0ns
13:00
традиционные сики-сики на клятого рекламиста!!!
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
ЮРА ОНИЩЕНКО
13:00
А толку от этих патриотов, если они не в состоянии сбить древнюю совецкую Р-18?
Глава МИД Украины призвал «партнёров» давать меньше советов, а давать больше ЗРК Patriot
Chihonya
12:53
ты там котом-гриль перекусываешь?
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем