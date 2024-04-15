Возможно, внук основателя просто не отличается решимостью, свойственной предкам.

В минувшие выходные издание Nikkei Asian Review опубликовало материал о ситуации внутри компании Samsung Electronics, которая в последние годы столкнулась с рядом вызовов, на которые не всегда располагала достойным с точки зрения результата ответом. Причиной возникающих проблем, по словам источника, является нежелание руководства Samsung рисковать и заниматься долгосрочными исследованиями и разработками в должной мере.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Дело в том, как поясняет источник, что сейчас контракты с руководителями Samsung среднего звена заключаются сроком на один год, к такому же сроку привязаны и их целевые показатели деятельности. Если за год цели не достигаются, контракт с конкретным руководителем не продлевается. По этой причине руководство «на местах» заинтересовано в достижении краткосрочных целей, а долгосрочному планированию внимание не особо уделяется. Между тем, решение многих технических проблем требует многолетней целеустремлённой работы, но этими вопросами руководство просто не занимается.

Более того, линейные руководители просто боятся рисковать. Если инженер обращается к своему непосредственному начальству с рационализаторским предложением, его внедрение просто не одобряется до тех пор, пока не будет создан прецедент кем-то другим, доказывающий эффективность решения. Это сдерживает темпы развития компании. Она уже начала уступать позиции в сегменте смартфонов, и несколько месяцев подряд занимала второе место после Apple. В сфере производства памяти типа HBM корейского гиганта опередила SK hynix. Контрактное производство чипов так и не может стать для Samsung источником серьёзной выручки, к чему компания очень давно стремится. Если не будут проводиться реформы в сфере управления, Samsung рискует потерять лидирующие позиции во многих сегментах рынка.