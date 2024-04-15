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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung получит в США около $6,4 млрд субсидий на строительство своих предприятий
И будет должна создать почти замкнутую производственную экосистему.

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По информации The Washington Post, Министерство торговли США выделило Samsung Electronics $6,4 млрд безвозвратных субсидий на строительство в штате Техас предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов. Тем самым, из $39 млрд целевых средств ведомство распределило около $23 млрд, и прочие соискатели в общей сложности могут претендовать где-то на оставшиеся $16 млрд в общей сложности. В их число входит и Micron Technology, которая на исторической родине собирается строить новые предприятия по выпуску чипов памяти.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Если же говорить о Samsung, то ей предстоит по условиям договорённости с властями США, помимо уже имеющегося нового предприятия в Тейлоре, построить к концу десятилетия ещё одно, а также наладить тестирование и упаковку чипов по технологиям, используемым при выпуске микросхем HBM и прочих сложных с пространственной точки зрения решений. Наконец, в Техасе должен появиться новый научно-исследовательский центр Samsung. В общей сложности компания должна вложить в эти проекты на территории Техаса более $40 млрд, но в течение 20 лет, поэтому все средства не потребуются единовременно.

#samsung #сша #полупроводники #субсидии #техас #закон о чипах
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