Старые аппараты получат искусственный интеллект от Samsung

Компания Samsung собирается реализовать искусственный интеллект Galaxy AI на аппаратах прошлых поколений, выпустив на них обновление программной оболочки One UI 6.1. Модератор в сообществе Samsung сообщил, что это обновление придёт на смартфоны Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 в начале мая.

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Таким образом, обладатели смартфонов двух последних лет получат последние программные возможности южнокорейского производителя. Того же нельзя сказать о владельцах смартфонов Galaxy S21. Оболочка One UI 6.1 до них тоже доберётся, но не со всеми опциями Galaxy AI. Имеющиеся возможности скорее всего будут требовать доступа в интернет, работая в облаке.

ИИ придёт на аппараты Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold4, Z Flip4, Tab S8, Tab S8+ и Tab S8 Ultra. Они научатся лучше редактировать, создавать сводки, получат Circle to Search и т.д. Модели Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Flip3 и Z Fold3 получат только Circle to Search и Magic Rewrite.