Теперь телефонные разговоры будут переведены на великий и могучий в режиме реального времени

С середины весны этого года топ-менеджеры Samsung Electronics объявили о добавлении русского языка в свой собственный искусственный интеллект, получивший фирменное наименование Galaxy AI. Последний будет использоваться, как инструмент перевода телефонных разговоров в режиме реального времени, снижая временные задержки при общении между двумя абонентами телефонной связи до минимума.





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Сама технология для пользователей целого семейства смартфонов от Samsung далеко не нова – первые новости о поддержке «скоростного перевода», интегрированного в ряд смартфонов и планшетов, была заявлена ещё в минувшем январе. Но на тот момент были доступны лишь 13 языков. В новом обновлении теперь в эту дружную семью вольются арабский, индонезийский, несколько диалектов «материнского» английского, французский канадский, австралийский (английский?) и кантонский (один из диалектов китайского), и наконец, тот самый великий и могучий – русский. Соответствующее объявление появилось на сайте корейского техногиганта.

Согласно опубликованному материалу из официального источника, Самсунг со всей восточной высокопарностью уточнил, что подобные шаги предприняты не иначе, как стремление южнокорейской компании к демократизации в сфере «смартфонного» ИИ, а языковые барьеры между пользователями ряда стран будут стремительно вымываться из нашей насыщенной различными приятными событиями жизни. Причем масштаб такого колеса общения настолько обширен, что даже для Самсунга это явление до невероятности масштабное. Примерно так сказал Тэ Мун Ро, занимающий должность руководителя Mobile eXperience.