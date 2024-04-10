Согласно новым утечкам, ожидаемый Galaxy Z Fold 6 от Samsung, скорее всего, разочарует любителей камер в своей конфигурации

Согласно новым утечкам, ожидаемый Galaxy Z Fold 6 от Samsung, скорее всего, разочарует любителей камер. По информации, полученной от надежного источника Ice Universe, устройство будет использовать ту же систему камер, что и его предшественник Galaxy Z Fold 5. Это означает, что не будет никаких существенных обновлений для фотографического модуля. Технические характеристики Galaxy Z Fold 6 в плане камер будут полностью повторять модель Fold 5. Это относится как к задней, так и к фронтальной камерам, а также к камере, расположенной под дисплеем. Хотя камеры Galaxy Z Fold 5 уже достаточно хороши, использование этой же системы камер в новом устройстве кажется довольно странным решением от Samsung в эпоху, когда другие телефоны получают значительные обновления в этом отношении.



Не смотря на то, что в Galaxy Z Fold 6 ожидаются некоторые улучшения и оптимизации в работе камеры, факт использования старой системы камер вызывает вопросы. Интересно также, сохранит ли Samsung обновленную камеру для версии Ultra, которая также ожидается уже скоро.

Официальный релиз Galaxy Z Fold 6 состоится в июле этого года. Кроме того, по слухам, более доступные версии обоих складных устройств будут представлены в последнем квартале 2024 года.