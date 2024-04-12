Oppo A3 Pro приносит повышенную защиту от внешних воздействий

Китайский производитель Oppo анонсировал у себя на родине аппарат средней ценовой категории Oppo A3 Pro. Отличительной чертой этого устройства является соответствие сертификатам IP69, IP68 и IP66. Производитель обещает полную защиту от воды, в том числе горячей, и брызг под напором. Спереди и сзади используется стекло Oppo Crystal Glass. Также это первый смартфон с пятизвёздочным швейцарским сертификатом SGS Gold Label, что означает серьёзную защиту от падений. Испытания на ударопрочность были успешно пройдены в рамках военного стандарта Китая.

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Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+, частотой до 120 Гц яркостью до 950 нит. Внутри находится сканер отпечатков. Установлена система Android 14 с оболочкой ColorOS 14. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050. Доступны версии с объёмом памяти LPDDR4x 8 или 12 ГБ, а также 12 ГБ виртуальной оперативной памяти. Используется хранилище типа UFS 3.1 в количестве 256 или 512 ГБ. Ёмкость батареи равна 5000 мАч при мощности зарядки 67 Вт.

Спереди находится камера с разрешением 8 Мп. Разрешение основной задней камеры 64 Мп, сенсора глубины 2 Мп. Передняя камера поддерживает съёмку видео Full HD на скорости 30 кадров/с, основная камера снимает видео 4K с такой же скоростью. Можно установить две SIM-карты, есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и USB-C.

Предлагаются конфигурации 8/128, 12/256 и 12/512 ГБ по ценам 1999 юаней, 2199 юаней и 2499 юаней. О продажах за пределами Китая пока ничего не говорится.