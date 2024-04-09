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10test
Предстоящий Oppo Pad 3 может стать самым функциональным Android-планшетом
Oppo Pad 3 будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3

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Есть данные, что Oppo работает над разработкой нового планшета Pad 3 с использованием новейших флагманских чипов от Qualcomm и MediaTek - Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300. Для справки: этот планшет будет преемником Oppo Pad 2, представленного в марте прошлого года.

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Тот же инсайдер, который раскрыл вышеуказанную информацию, Digital Chat Station, теперь сообщает, что Snapdragon 8 Gen 3 "в значительной степени адаптирован" для Pad 3. Это означает, что планшет получит лучшие возможности производительности.

Snapdragon 8 Gen 3 будет обладать 1 ядром Cortex-X4 Prime с частотой до 3,3 ГГц, а также пятью ядрами Cortex-A720 и двумя энергоэффективными ядрами Cortex-A520 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и 2,3 ГГц соответственно. По данным Qualcomm, этот чипсет на 30% быстрее и на 20% энергоэффективнее своего предшественника, Snapdragon 8 Gen 2. Таким образом, Pad 3 вероятно будет значительно более производительным, чем его предшественник.

#android #qualcomm #mediatek #oppo #snapdragon 8 gen 3 #pad 3
Источник: gizmochina.com
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