В России начали продавать смартфоны серии Oppo Reno11 с телеобъективом на 32 Мп

Компания Oppo представила на российском рынке свою новую линейку смартфонов Reno11, включающую две модели: Oppo Reno11 и Reno11 F. Эти смартфоны обещают впечатляющие технические характеристики и функциональность по низкой цене.

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Особенности первого устройства, Oppo Reno11, включают тройную камеру с основным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией от компании Sony, ультраширокоугольным датчиком Sony на 8 Мп и телеобъективом Sony на 32 Мп. Этот смартфон позволяет делать фотографии в высоком качестве при любом освещении и даёт возможность записывать видео в 4k как с основной, так и с фронтальной камеры.

Смартфон Oppo Reno11 F поставляется с основным модулем камеры на 64 Мп, ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Также эта модель получила защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, которая обеспечивает устройству устойчивость к песку и каплям воды.

Обе модели оснащаются мощным восьмиядерным чипом MediaTek Dimensity 7050, большой батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 67 Вт и операционной системой ColorOS 14, включающей в себя различные интеллектуальные функции.

Oppo Reno 11 для покупки доступен в трёх конфигурациях памяти 8/256 Гб, 12/256 Гб и 12/512 Гб, в то время как в Oppo Reno 11F выбора не будет и он получит 8/256 Гб.

Смартфоны Oppo Reno11 и Reno11 F уже доступны для приобретения в магазинах российских ритейлеров. Oppo Reno11 предлагается по цене 40 тыс. рублей, а модель Reno11 F можно приобрести за 35 тыс. рублей. Эти смартфоны сочетают в себе высокое качество камер, производительность и большой аккумулятор.