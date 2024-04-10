Новый аппарат Oppo будет представлен на этой неделе

Уже в пятницу в Китае должен быть представлен смартфон Oppo A3 Pro. В преддверии этого события на сайте местного оператора мобильной связи China Telecom появились высококачественные изображения этого устройства и полный перечень характеристик.

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Спереди и сзади аппарат имеет изгибы. Посередине находится большой круглый участок для камер. Внизу располагается разъём USB-C, основной микрофон, отсек для установки SIM-карты и динамик, а наверху дополнительный микрофон.

Размеры этого аппарата 162,66 × 74,32 × 7,89 мм, так что он достаточно тонкий. Вес также скромный и составляет 182 г у версии со стеклянной задней панелью и 179,5 г с кожаной. Будут доступны два варианта голубого и розовый цвета. Также предлагаются три конфигурации: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Разрешение основной камеры составляет 64 Мп, рядом находится сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 8 Мп.

Размер экрана OLED 6,7 дюйма с разрешением 2412 x 1080 и частотой 120 Гц. Установлен процессор Dimensity 7050 и батарея 5000 мАч при мощности зарядки 67 Вт. Имеется продвинутая защита от воды и пыли IP69.

Стоимость устройства составляет минимум около $276.