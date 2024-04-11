Данное устройство будет представлено совместно со смартфонами Realme P1 5G и Realme P1 Pro 5G.

15 апреля компания Realme представит в Индии модели смартфонов Realme P1 5G и Realme P1 Pro 5G. Сегодня бренд сообщил, что помимо серии P1, в этот же день будет запущена модель Realme Pad 2 с поддержкой только Wi-Fi. Последняя версия Realme Pad 2 была представлена в июле прошлого года. Тогда устройство было доступно в двух вариантах: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Обе модели поддерживали Wi-Fi и LTE. Подтверждения конфигурации только с Wi-Fi для этой модели пока нет. Судя по всему, она будет позиционироваться дешевле и проще существующей базовой модели.

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Realme Pad 2 оснащен 11,5-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 450 нит. Устройство работает на чипсете Helio G99, имеет до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ встроенного хранилища, а также встроенный аккумулятор емкостью 8360 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Фронтальная камера 8 МП, а также есть 8-мегапиксельная камера на задней панели. Когда планшет дебютировал в прошлом году, он работал под управлением Android 13 с Realme UI 4.0. Неизвестно, будет ли будущая модель с Wi-Fi оснащена новым программным обеспечением. Планшет также оснащен другими функциями, такими как Bluetooth 5.2, GPS и порт USB-C. Что касается безопасности, то он оснащен сканером отпечатков пальцев на боковой стороне.