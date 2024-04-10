Кроме того, аналогичное событие может произойти и с моделями Edge 50 Fusion и Edge 50 Ultra

Motorola намекнула на глобальный выпуск новых смартфонов под брендом Edge. В этом году компания сосредоточилась на расширении своей серии Moto G по всему миру, включая такие устройства, как Moto G 5G 2024 года и Moto G Power 5G. Тем не менее смартфон Edge 50 Pro уже начал продаваться в Индии после его запуска в начале этого месяца.

Кроме того, существует множество свидетельств того, что Motorola также разработала модели Edge 50 Fusion и Edge 50 Ultra. Судя по различным утечкам, смартфоны будут работать на базе чипсетов Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 8s Gen 3 соответственно. Отмечу, что Motorola оснащает модель Edge 50 Pro процессором Snapdragon 7 Gen 3. В результате телефон стал по данному показателю конкурентом OnePlus Nord CE 4 и скорее преемником Edge 40, чем более мощного Edge 40 Pro.

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По информации Motorola, следующее мероприятие по запуску состоится 16 апреля. Стоит сказать, что это та же самая дата, которая, согласно недавним утечкам Amazon, будет датой выпуска модели Edge 50 Pro. С этой целью Motorola повторно использовала выражение «Интеллект встречается с искусством», который впервые появился в предварительных тизерах индийского варианта Edge 50 Pro. Следовательно, можно сделать вывод, что по крайней мере Edge 50 Pro готов к глобальному выпуску, в, возможно, Edge 50 Fusion и Edge 50 Ultra.