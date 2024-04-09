Через неделю состоится релиз нового флагманского смартфона Motorola Edge 50 Pro с процессором Snapdragon 7 Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти.

Новый флагманский смартфон Motorola Edge 50 Pro вскоре появится на европейском рынке. Как следует из листинга на сайте Amazon Germany, выход устройства в продажу намечен на 16 апреля текущего года.



Motorola Edge 50 Pro получит мощную начинку, достойную флагмана. Сердцем смартфона станет новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, выполненный по 4-нм техпроцессу, который объединяет высокопроизводительное ядро Cortex-A710 с тактовой частотой 2,4 ГГц и энергоэффективные ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Графический ускоритель Adreno 662 обеспечит плавную работу приложений и игр с трехмерной графикой.



Базовая модель Motorola Edge 50 Pro для европейского рынка получит 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Дисплей получит 6,7-дюймовую POLED-панель с изогнутыми краями, разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и может похвастаться максимальной яркостью в 2000 нит.

реклама



Внушительной получилась и камерная система. На задней панели разместились три модуля - 50 Мп основная камера с оптической стабилизацией, 50 Мп телеобъектив и 13 Мп сверхширокоугольный модуль. Предусмотрены съемка 4К-видео, портретный режим с художественным эффектом и другие функции.

Заряд аккумулятора емкостью 4500 мАч можно пополнить с мощностью до 125 Вт по проводу и до 50 Вт беспроводным способом. При таких скоростях батарея смартфона наполовину зарядится менее чем за 15 минут.Еще известно, что Motorola Edge 50 Pro защищен от пыли и воды по стандарту IP68. Для разблокировки используется встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, а звук обеспечивают стереодинамики с технологией Dolby Atmos. Из коробки смартфон работает на новейшей ОС Android 14. Цена смартфона составит 699 евро.