Redmi Turbo 3 выходит на смену прошлогодней модели Redmi Note 12 Turbo

В среду в Китае было проведено мероприятие компании Xiaomi, где были анонсированы смартфон Redmi Turbo 3 и планшет Redmi Pad Pro. Смартфон приходит на смену выпущенному в прошлом году Redmi Note 12 Turbo, став первым представителем новой линейки аппаратов. Это устройство средней ценовой категории, которое заметно превосходит своего предшественника.

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Внешний вид аппарата мало изменился по сравнению с предшественником. Имеются плоские рамки и скруглённые углы, сзади находятся два кольца камер. Аппарат весит 179 г, его толщина 7,8 мм. Организация SGS выдала пять звёзд за защиту от падений.

Установлен экран OLED размером 6,67 дюйма с очень тонкими рамками вокруг и сканером отпечатков под ним. Его разрешение 1.5K, частота 120 Гц, пиковая яркость 2400 нит.

Разрешение основной камеры с сенсором Sony LYT-600 составляет 50 Мп, есть оптическая стабилизация. Разрешение сверхширокоугольной камеры 8 Мп, передней 20 Мп. Искусственный интеллект помогает удалять со снимков ненужные объекты.

Устройство получило новый процессор Snapdragon 8s Gen 3, 16 ГБ памяти и хранилище 1 ТБ. Система охлаждения Ice Cooling позволяет долго пользоваться аппаратом под нагрузками. Ёмкость батареи равна 5000 мАч при мощности зарядки 90 Вт.

Установлена система Android 14 и HyperOS. Функция Air Gestures даёт возможность управлять объектами на экране, не касаясь его. Для подключения доступны USB-C, Wi-Fi-7, Bluetooth, NFC.

Стоимость базовой версии 12/256 ГБ составляет 1999 юаней, а максимальной 16 ГБ/1 ТБ 2799 юаней. Продажи начнутся 15 апреля.