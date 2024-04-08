Дисплей данного смартфона отображает до 68,7 миллиардов цветов, а также предлагает высокую частоту дискретизации 2160 Гц.

Запуск Redmi Turbo 3 в Китае ожидается 10 апреля. Телефон является первым в серии Turbo, которая призвана обеспечить производительность флагманского уровня на рынке среднего класса. Телефон работает на чипе Snapdragon 8s Gen 3, который является немного урезанной версией флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Помимо мощного процессора, он также будет оснащен плоским AMOLED-дисплеем высокого качества.

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В официальном тизере панель смартфона называют Xiaomi Green Mountain Eye Protection и она имеет разрешение 1,5K и максимальную яркость 2400 нит. Это не самое высокое значение, но оно сравнимо с флагманом Galaxy S24 Ultra 2024 с поддержкой пиковой яркости 2600 нит. Но при этом данный показатель далёк от смартфона Realme GT Neo 6 SE, у которого он составляет 6000 нит. Кроме того, в панели Redmi Turbo 3 реализовано аппаратное решение для снижения излучения синего света, что, безусловно, полезно при использовании телефона в ночное время. Панель также прошла сертификацию в Центре сертификации качества China Vision Health Friendly ++. Xiaomi утверждает, что дисплей может отображать до 68,7 миллиарда цветов. Он также предлагает высокую частоту дискретизации в размере 2160 Гц, что помогает в таких специфических приложениях, как игры. Предыдущий тизер также демонстрировал ультратонкие и довольно симметричные рамки вокруг дисплея.