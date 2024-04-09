Перед официальным запуском планшеты и смартфоны получат современный дизайн с элементами из вселенной Гарри Поттера

Xiaomi вышла с неожиданным заявлением: компания готовит к выпуску ограниченный тираж Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro с дизайном книжной серии Harry Potter Edition. Планшет и смартфон будут иметь модернизированный внешний вид с элементами из мира Гарри Поттера перед официальным запуском. Ранее сегодня китайский гигант технологий объявил, что Redmi Pad Pro Harry Potter Edition станет первым в мире устройством на основе популярной книжной серии. Планшеты будут представлены на мероприятии в Китае 10 апреля в 19:00 CST. Redmi Pad Pro имеет логотип Хогвартса на задней стороне и поставляется с защитной обложкой, напоминающей письмо из фильмов.

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Redmi Turbo 3 имеет более украшенный дизайн с логотипом Хогвартса и изображением волшебной палочки на задней панели. Оба устройства также содержат брендинг "Harry Potter". Несмотря на магическую эстетику, Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro имеют аналогичные характеристики, включая 12,1-дюймовую ЖК-панель с разрешением 2,5k, процессор Snapdragon 7s Gen 2 и аккумулятор емкостью 10 000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 33 Вт.