Очередное свидетельство грядущего появления нового поколения процессоров AMD

Следующее поколение центральных процессоров AMD под названием Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 было подтверждено в очередных драйверах для чипсета. Речь идёт о драйверах компании Asus под номером 6.03.19.217. Изменений по сравнению с выпущенными в марте драйверами здесь мало, но добавлена поддержка процессоров MPMF-9000. Именно это и должны быть Ryzen 9000.

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В драйверах упоминаются процессоры как для настольных ПК, так и мобильных. Как и в прежних случаях, Ryzen 9000 может содержать в своём составе и модели процессоров на более старых архитектурах. Следующими на очереди у AMD являются процессоры Granite Ridge для настольных компьютеров под материнские платы на сокете AM5.

Производители материнских плат уже внедряют поддержку чипов Zen 5, что показало обновление BIOS AGESA. Процессоров должно быть выпущено немало, таких как Ryzen 9000X/X3D (Granite Rapids), Ryzen 9055HX (Fire Range), Ryzen 9050H (Strix Point), Kraken Point, Sonoma Valley. Всё это чипы для потребительского сегмента рынка. Можно рассчитывать на появление дополнительной информации на выставке Computex 2024.