Ожидается до 12 ядер в монолитных конструкциях.

Судя по многочисленным слухам, AMD готовит большой ассортимент процессоров на базе архитектуры Zen5. Инсайдеры упоминали семейства с названиями Strix Point, Kraken Point, Sonoma Valley, Fire Range и другие.

В Wccftech обратили внимание на сообщение Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Olrak29_, которое, по мнению специалистов ресурса, указывает на максимальную конфигурацию ядер в нескольких семействах будущих процессоров.

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Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Процессоры Strix Point с монолитной конструкцией якобы предложат до 12 ядер в конфигурации 4×Zen5+8×Zen5C, намекает блогер. Ядра Zen5C должны поддерживать многопоточность и тот же набор инструкций, что и ядра Zen5, они обладают более плотной конструкцией и работают на немного меньшей тактовой частоте в целях повышения эффективности. Также ходят слухи о разработке многокристальных мобильных процессоров Strix Point, они блогером не упоминаются, но должны предложить больше ядер и более производительную интегрированную графику.

Процессорам Kraken Point приписывают конфигурацию 4×Zen5+4×Zen5C. Ожидается, что это будет предложение для массового сегмента рынка, включая ноутбуки с тонкой и лёгкой конструкцией. В дополнение к этому известно о модификации Sonoma Valley, которая может разрабатываться для новых портативных игровых консолей и/или маломощных ноутбуков, являясь заменой текущего семейства Mendocino бюджетного уровня. Sonoma Valley приписывают наличие только 4 ядер Zen5C.

Ожидается, что компания расскажет о новинках на выставке Computex 2024 в июне.